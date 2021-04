Vaccini, a Monza 20 parcheggi per disabili in tutto l’ospedale e qualche area di sosta fuori. Il resto si paga (Di mercoledì 21 aprile 2021) “Un caro amico e uomo illuminato, che oggi non c’è più – il giornalista e scrittore Franco Bomprezzi– diceva sempre ‘la carrozzina è le mie gambe’. Il parcheggio per una persona disabile non è solo un luogo dove lasciare la propria auto, ma una parte fondamentale della sua autonomia. La gratuità dello stesso, soprattutto in un ospedale, è segno di civiltà e atto etico, non amministrativo”. La consigliera regionale lombarda Elisabetta Strada, presidente del gruppo Lombardi Civici Europeisti, commenta così la segnalazione ricevuta da una signora che nei giorni scorsi ha accompagnato il padre disabile a fare il vaccino anti covid all’ospedale San Gerardo di Monza. E ha dovuto pagare il parcheggio. “Buongiorno, ho accompagnato mio padre ultraottantenne disabile, per vaccinazione covid, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 aprile 2021) “Un caro amico e uomo illuminato, che oggi non c’è più – il giornalista e scrittore Franco Bomprezzi– diceva sempre ‘la carrozzina è le mie gambe’. Ilo per una persona disabile non è solo un luogo dove lasciare la propria auto, ma una parte fondamentale della sua autonomia. La gratuità dello stesso, sopratin un ospedale, è segno di civiltà e atto etico, non amministrativo”. La consigliera regionale lombarda Elisabetta Strada, presidente del gruppo Lombardi Civici Europeisti, commenta così la segnalazione ricevuta da una signora che nei giorni scorsi ha accompagnato il padre disabile a fare il vaccino anti covid alSan Gerardo di. E ha dovutore ilo. “Buongiorno, ho accompagnato mio padre ultraottantenne disabile, per vaccinazione covid, ...

Vaccini, a Monza 20 parcheggi per disabili in tutto l'ospedale e qualche area di sosta fuori Il Fatto Quotidiano

