Vaccini | a Monza 20 parcheggi per disabili in tutto l’ospedale e qualche area di sosta fuori Il resto si paga

"Un caro amico e uomo illuminato, che oggi non c'è più – il giornalista e scrittore Franco Bomprezzi– diceva sempre 'la carrozzina è le mie gambe'. Il parcheggio per una persona disabile non è solo un luogo dove lasciare la propria auto, ma una parte fondamentale della sua autonomia. La gratuità dello stesso, soprattutto in un ospedale, è segno di civiltà e atto etico, non amministrativo". La consigliera regionale lombarda Elisabetta Strada, presidente del gruppo Lombardi Civici Europeisti, commenta così la segnalazione ricevuta da una signora che nei giorni scorsi ha accompagnato il padre disabile a fare il vaccino anti covid all'ospedale San Gerardo di Monza. E ha dovuto pagare il parcheggio. "Buongiorno, ho accompagnato mio padre ultraottantenne disabile, per vaccinazione covid, ...

