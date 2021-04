Vaccinazioni in azienda, Saipem lancia campagna per dipendenti in Italia (Di mercoledì 21 aprile 2021) (Teleborsa) – Saipem ha avviato la campagna di vaccinazione anti Covid-19 estesa a tutti i dipendenti operanti in Italia su base volontaria e gratuita, a seguito dell’adesione al Protocollo recentemente siglato da Confindustria con le parti sociali. E’ quanto si legge in una nota precisando che “in questa prima fase i dipendenti potranno manifestare la propria volontà di adesione. Successivamente verrà avviato il servizio di somministrazione del vaccino, che verrà effettuato da personale sanitario presso le strutture aziendali appositamente identificate”. Trattandosi di un’iniziativa di sanità pubblica, la campagna verrà sviluppata in piena coerenza e conformità con le normative in tema di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e si articolerà nel rispetto delle ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 21 aprile 2021) (Teleborsa) –ha avviato ladi vaccinazione anti Covid-19 estesa a tutti ioperanti insu base volontaria e gratuita, a seguito dell’adesione al Protocollo recentemente siglato da Confindustria con le parti sociali. E’ quanto si legge in una nota precisando che “in questa prima fase ipotranno manifestare la propria volontà di adesione. Successivamente verrà avviato il servizio di somministrazione del vaccino, che verrà effettuato da personale sanitario presso le struttureli appositamente identificate”. Trattandosi di un’iniziativa di sanità pubblica, laverrà sviluppata in piena coerenza e conformità con le normative in tema di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e si articolerà nel rispetto delle ...

Advertising

ItalianAirForce : Anche l'#AeronauticaMilitare in campo per supportare le vaccinazioni anti-#COVID19. Il personale del 2°Stormo, con… - MeliSandro72 : RT @ItalianAirForce: Anche l'#AeronauticaMilitare in campo per supportare le vaccinazioni anti-#COVID19. Il personale del 2°Stormo, con sed… - CFrancescoM1 : RT @ItalianAirForce: Anche l'#AeronauticaMilitare in campo per supportare le vaccinazioni anti-#COVID19. Il personale del 2°Stormo, con sed… - A5359201 : RT @ItalianAirForce: Anche l'#AeronauticaMilitare in campo per supportare le vaccinazioni anti-#COVID19. Il personale del 2°Stormo, con sed… - news_ravenna : Azienda USL di Modena: continuano le vaccinazioni anti-covid -