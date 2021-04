Vaccinazioni disagevoli nel chietino | interviene l' esercito

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Chieti - Una task force del Comando logistico dell', che ha accolto la richiesta di collaborazione avanzata dal presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, al Commissario per l'emergenza Covid, generale Figliuolo, è attiva da oggi in provincia di Chieti per lea domicilio. La prima tappa è nell'area del Sangro-Aventino, dove sono stati raggiunti i primi utenti a Torricella Peligna, Gessopalena e Montenerodomo, con l'obiettivo di somministrare circa 25 dosi al giorno. L'équipe è composta da un medico, due infermiere e un autista: Nicola Tropiano, medico proveniente dall'Accademia di Modena, le infermiere Sara Del Duca, in arrivo dal 235^ RAV Piceno, e Giulia Del Valli, in forze al Centro Selezione VFP di Roma, e con loro Domenico Leo, del nono Reggimento Alpini dell'Aquila. "Siamo qui per espressa volontà del ministero della ...