Vacanze in Sicilia: offerta una notte gratis ai turisti (Di mercoledì 21 aprile 2021) con il programma See Sicily. Una vacanza in Sicilia con una notte di soggiorno in omaggio. È la promozione lanciata dal programma See Sicily per rilancio del turismo sull'isola in vista della prossima estate dopo il lungo periodo di stop a causa della pandemia. L'auspicio di L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

