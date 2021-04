“Usura raddoppiata con le chiusure anti-Covid”. Confcommercio lancia l’allarme (Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma, 21 apr – “Usura raddoppiata a causa delle chiusure anti-Covid“: a lanciare l’allarme è Confcommercio. Complice il lockdown e le chiusure a singhiozzo durante la pandemia, il fenomeno dell’Usura rischia di far chiudere 40mila imprese. Sono i numeri allarmanti di una analisi del Centro studi di Confcommercio. Come se non bastasse già la grave crisi economica causata dalle misure restrittive del governo, che, secondo i calcoli, potrebbe portare alla chiUsura di 300mila aziende. Sangalli (Confcommercio): “Senza soldi e con i conti da pagare, tanti imprenditori sono facili prede dell’Usura” I dati sono stati ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma, 21 apr – “a causa delle“: are. Complice il lockdown e lea singhiozzo durante la pandemia, il fenomeno dell’rischia di far chiudere 40mila imprese. Sono i numeri allarmdi una analisi del Centro studi di. Come se non bastasse già la grave crisi economica causata dalle misure restrittive del governo, che, secondo i calcoli, potrebbe portare alla chidi 300mila aziende. Sangalli (): “Senza soldi e con i conti da pagare, timprenditori sono facili prede dell’” I dati sono stati ...

