Usa, svolta contro il razzismo: l’agente Derek Chauvin condannato per l’omicidio dell’afroamericano George Floyd (Di mercoledì 21 aprile 2021) Derek Chauvin condannato ad almeno 40 anni di prigione. Il processo a Derek Chauvin, l’ex poliziotto che uccise un afroamericano, George Floyd, si è concluso a sfavore dell’imputato. Chauvin è colpevole di tre capi d’accusa: omicidio colposo, di secondo grado preterintenzionale e di terzo grado. Questa sentenza segna una svolta nella storia americana. Per la prima volta un agente di polizia dovrà rispondere con il carcere per maltrattamenti razzisti. La famiglia ora è sollevata. Anche il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden ha riconosciuto la portata dell’evento, una svolta per le discriminazioni razziali. Derek Chauvin condanna per la morte di George ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 21 aprile 2021)ad almeno 40 anni di prigione. Il processo a, l’ex poliziotto che uccise un afroamericano,, si è concluso a sfavore dell’imputato.è colpevole di tre capi d’accusa: omicidio colposo, di secondo grado preterintenzionale e di terzo grado. Questa sentenza segna unanella storia americana. Per la prima volta un agente di polizia dovrà rispondere con il carcere per maltrattamenti razzisti. La famiglia ora è sollevata. Anche il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden ha riconosciuto la portata dell’evento, unaper le discriminazioni razziali.condanna per la morte di...

