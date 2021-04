Usa | poliziotto spara e uccide adolescente afroamericana

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Un agente di polizia dell’Ohio ha ucciso a colpi di arma da fuoco un’di sedici anni, identificata come Ma’Khia Bryantmentre, mentre rispondeva a un tentativo di accoltellamento. Secondo il quotidiano locale Columbus Dispatch, latoria è avvenuta nella capitale dello stato Columbus alle 16:45 di ieri ora locale ed è stata testimoniata da un video. Le immagini mostrano un gruppo di giovani in piedi lungo un vialetto. Secondo la ricostruzione della zia della sedicenne, Bryant avrebbe litigato con una coetanea, seduta su un cofano di un’auto, e aveva in mano un coltello che avrebbe lasciato cadere a terra prima che illesse per quattro voltendola. Immediata la reazione della comunità, con una folla inferocita che si è radunata sulla ...

... proprio mentre a Minneapolis veniva pronunciato il verdetto di colpevolezza per l'ex -Derek Chauvin nel processo per l'omicidio di George Floyd. La sparatoria approfondimento, ...Joe Biden parla alla nazione poche ore dopo la sentenza di condanna per Derek Chauvin, l'exincriminato per la morte dell'afroamericano, avvenuta a Minneapolis il 25 maggio 2020. 'Questo ...La polizia di Columbus, in Ohio, ha ucciso a colpi d’arma da fuoco un’adolescente afroamericana, rispondendo a una segnalazione di tentato accoltellamento. L’uccisione è avvenuta poco prima che fosse ...E' una punizione esemplare quella inflitta a Derek Chauvin, l'ex agente di polizia che il 25 maggio del 2020 ha provocato la morte di George Floyd, il 46enne afroamericano divenuto icona del movimento ...