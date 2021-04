Usa | le immagini dalla bodycam del poliziotto che ha ucciso una 16enne afroamericana – Video

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Il dipartimento di polizia di Columbus, Ohio, ha diffuso ledella sparatoria, avvenuta appena un’ora prima che i giudici divulgassero la sentenza per l’omicidio di George Floyd, in cui ha perso la vita una sedicenne, Ma’khia Bryant. Nelledellasi può vedere l’agente che spara alla giovane ragazza. I colpi, stando alla ricostruzione, dovevano essere diretti a un adolescente afroamericano che sembrava essersi scagliato contro un’altra persona con un coltello. Il capo della polizia della città, Michael Woods, ha detto che gli agenti stavano rispondendo a una chiamata di emergenza al 911. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

