Usa, l’agente Chauvin condannato per l’omicidio di George Floyd (Di mercoledì 21 aprile 2021) ROMA – “Colpevole per tutti e tre i capi di accusa“: è il titolo scelto dall’emittente Cnn, sul suo sito online, per dar notizia della sentenza con la quale l’agente di polizia Derek Chauvin è stato riconosciuto responsabile dell’omicidio di George Floyd. Leggi su dire (Di mercoledì 21 aprile 2021) ROMA – “Colpevole per tutti e tre i capi di accusa“: è il titolo scelto dall’emittente Cnn, sul suo sito online, per dar notizia della sentenza con la quale l’agente di polizia Derek Chauvin è stato riconosciuto responsabile dell’omicidio di George Floyd.

Advertising

Agenzia_Ansa : Usa: la morte di Floyd, l'ex agente di polizia è stato condannato per omicidio colposo - LaStampa : Usa, omicidio Floyd: l’ex agente Chauvin colpevole per tutti i capi di accusa - iosonocarrara : RT @agorarai: 'Ieri è arrivata una sentenza storica negli Usa: è stato condannato per omicidio l'agente Derek Chauvin che aveva premuto il… - Bianca34874951 : RT @agorarai: 'Ieri è arrivata una sentenza storica negli Usa: è stato condannato per omicidio l'agente Derek Chauvin che aveva premuto il… - Michele02828265 : Ma il poliziotto è solo la punta di un iceberg. Di quella parte degli USA, violenta, rancorosa, amante delle armi e… -