Usa - Dodici Stati chiedono di bloccare la vendita di auto endotermiche entro il 2035 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Dodici governatori statunitensi hanno inviato una lettera ufficiale al presidente Joe Biden chiedendogli di sostenere politiche volte a interrompere la vendita di veicoli nuovi a benzina e diesel entro il 2035. La missiva, visionata dalla Reuters, è firmata dai vertici di importanti Stati come California, New York, Massachusetts e Carolina del Nord, ai quali si sono affiancati il Connecticut, le Hawaii, il Maine, il New Jersey, il Nuovo Messico, l'Oregon, lo Stato di Washington e il Rhode Island. Il contesto. Tra questi, solo California ha già annunciato l'intenzione di mettere al bando le endotermiche entro il 2035: per il momento nessun altro Stato ne ha seguito l'esempio, per quanto il Golden State, anche per via delle sue prerogative legislative, ...

