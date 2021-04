**Usa: ambasciata a Roma, 'non viaggiate in Italia causa covid, cautela terrorismo'** (Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma, 21 apr. (Adnkronos) - "Non viaggiate in Italia a causa del covid 19 ed esercitate una cautela accresciuta a causa del terrorismo". E' quanto si legge nel 'travel advisory' con data di ieri pubblicato sul sito dell'ambasciata americana a Roma, che pone a 4 il livello di allerta per il nostro Paese. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 aprile 2021), 21 apr. (Adnkronos) - "Nonindel19 ed esercitate unaaccresciuta adel". E' quanto si legge nel 'travel advisory' con data di ieri pubblicato sul sito dell'americana a, che pone a 4 il livello di allerta per il nostro Paese.

Advertising

OnePunchBand : RT @ImolaOggi: ??Terrorismo, ambasciata USA 'attenti ai viaggi in Italia'. Cosa sanno gli USA che noi non sappiamo? (o che sappiamo e fingia… - FratellidItalia : RT @vocedelpatriota: Copasir. Delmastro (FdI): mentre governo dorme ambasciata USA sconsiglia viaggi in Italia - Marco_chp1 : RT @ImolaOggi: ??Terrorismo, ambasciata USA 'attenti ai viaggi in Italia'. Cosa sanno gli USA che noi non sappiamo? (o che sappiamo e fingia… - FratellidItalia : RT @vocedelpatriota: Copasir: Delmastro (FdI), mentre governo dorme ambasciata USA sconsiglia viaggi in Italia - ErasmoPartenope : «Sul sito ufficiale dell'ambasciata americana in Italia vengono sconsigliati i viaggi verso l'Italia per via del Co… -