Università, la Lum verso l'ultimo sì per il corso in Medicina: c'è l'intesa con la Regione e il Miulli

La giunta regionale ha aprovato il protoccollo confermando il parere favorevole all'attivazione del corso, già dal 2021-2022: ora si attende il via libera definitivo dal Ministero

GRUPPO GPI SPA - TRENTO * GPI CYBERDEFENCE: " AL VIA LA NEWCO PER LA PROTEZIONE E SICUREZZA DELLE AZIENDE, IN AMBITO DIGITALE " Il Gruppo Gpi S.p. A, annuncia la nascita di Gpi Cyberdefence, NewCo dedicata alla sicurezza informatica. GPI Cyberdefence è partecipata dalla stessa GPI (51%), da Università LUM tramite LUM Enterprise (18%) e da un pool di selezionate aziende operanti nell'ambito della protezione dei dati, della cybersecurity e delle tecnologie avanzate. La sinergia tra GPI e ...

