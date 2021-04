Unione europea contro l’agricoltura del Sud La Sicilia ha bisogno di Italexit

Leggi su ilparagone

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Come già sappiamo, il Ministro delle Politiche Agricole, Stefano Patuanelli, ha firmato un accordo con le Regioni del Centro-Nord che mira a spostare 2 miliardi di euro destinati all’economia del Sud, verso le altre Regioni. A farne la spesa sono le regioni del Sud, come la Calabria, la Campania, la Basilicata, la Puglia e prima fra tutti la. Come se non bastassero già le ingiustizie che l’riserva all’Italia e alle Regioni del Mezzogiorno, favorendoe l’economia degli altri Stati, ci mette il carico da novanta anche il Governo Draghi. (continua dopo l’immagine) Per questo motivo, il Movimentoni Liberi “denuncia come gravissima la distrazione verso il Nord dei Fondi Europei destinati allo sviluppo rurale del Sud e sottoscrive pienamente la richiesta ...