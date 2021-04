Unibg installa 16 erogatori di acqua potabile | “So good! Break the plastic habit”

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Era la fine del 2019 quando noi di BGY chiedemmo all’Università di Bergamo, attraverso un articolo, la possibilità dire dispenser per l’negli spazi dell’ateneo bergamasco. Dopo più di un anno, finalmente l’ha deciso, in collaborazione con Uniacque, dire 16di, tra cui tre dispenser nell’edificio di via dei Caniana, due in via Pignolo e al complesso di Sant’Agostino, mentre un erogatore a testa è stato dislocato nelle sedi di via Salvecchio e piazza Rosate, per poi concludere con sei dispenser al polo di Dalmine. Un passo verso il mondo green al motto “Sothe”, con la consapevolezza che sono i giovani, tra tutti, ad essere, ...