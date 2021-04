Una Vita, anticipazioni Spagna: Jacinto sindaco di Acacias 38 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Siamo nel tratto finale di Una Vita, ancora pochissime settimane e calerà il sipario anche su questa avventura che ha emozionato i telespettatori per oltre un lustro. Ed ecco che dopo aver anticipato l'arrivo della figlia di Genoveva Salmeron, rilasciamo nuovi dettagli che riguarderanno tutti gli altri personaggi che ambientano la fiabesca Acacias 38. A quanto pare, Jacinto diverrà sindaco in seguito ad un sogno rivelatore di Marcelina. Lolita riceverà novità sulle condizioni di salute di Fidel mentre Felipe e Ramon saranno ad un punto di svolta. Una Vita, anticipazioni spagnole: Lolita al settimo cielo Dopo essere stato centrato da un proiettile a causa di una sparatoria, Fidel finirà in ospedale e la sua Vita sarà in bilico. I Palacios saranno molto preoccupati per ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 21 aprile 2021) Siamo nel tratto finale di Una, ancora pochissime settimane e calerà il sipario anche su questa avventura che ha emozionato i telespettatori per oltre un lustro. Ed ecco che dopo aver anticipato l'arrivo della figlia di Genoveva Salmeron, rilasciamo nuovi dettagli che riguarderanno tutti gli altri personaggi che ambientano la fiabesca38. A quanto pare,diverràin seguito ad un sogno rivelatore di Marcelina. Lolita riceverà novità sulle condizioni di salute di Fidel mentre Felipe e Ramon saranno ad un punto di svolta. Unaspagnole: Lolita al settimo cielo Dopo essere stato centrato da un proiettile a causa di una sparatoria, Fidel finirà in ospedale e la suasarà in bilico. I Palacios saranno molto preoccupati per ...

