Una Vita, anticipazioni 22 aprile: torna la pace tra Camino e Felicia, ma la ristoratrice che spiegazioni a Maite (Di mercoledì 21 aprile 2021) Una Vita, anticipazioni 22 aprile: cosa ci raccontano? Scopriamolo insieme! Marcelina e Casilda litigano per il biglietto della lotteria. Il sogno della Zia Anita è stato premonitore? Dopo che Jacinto ha acquistato un biglietto della lotteria, c'è disaccordo tra Marcelina e Casilda su come dividere la vincita. La moglie del portiere, vorrebbe spartirla tra tutti e tre, ma la cugina dell'uomo non è d'accordo. Intanto Jacinto racconta a Casilda di aver sognato Zia Anita e lui e la moglie pensano che ciò sia riferito al numero fortunato della lotteria. I due inizieranno a cercare di indovinarlo. Una Vita, anticipazioni 22 aprile: Camino si riappacifica con Felicia, ma a quest'ultima qualcosa non quadra e si reca da ...

