Una Vita | anticipazioni 22 aprile | Santiago nei guai

(Di mercoledì 21 aprile 2021) L'arresto dicatalizzerà l'attenzione del pubblico di Una, come spiegano ledi giovedì 22. Il brasiliano, infatti, dopo aver preso a pugni Felipe per strada, ha attirato su di sé i sospetti del commissario Mendez che sta indagando sull'incidente dell'Alvarez Hermoso. L'avvocato è stato investito da una vettura a forte velocità proprio poco prima che si recasse in tribunale per testimoniare contro Cesar Andrade ed è finito in ospedale in condizioni critiche. Fortunatamente si è ripreso, ma è rimasto sotto osservazione e adesso si dovrà capire chi sia stato ad investirlo. Mendez, a tale scopo, interrogheràe poi lo porterà in commissariato lasciando Marcia nella disperazione. La giovane si confiderà con Casilda, spiegandole dell'arresto del marito e stenterà ...

Advertising

virginiaraggi : A Roma sul set della seconda stagione di #Diavoli! Una produzione @SkyItalia e @LuxVide con un grande cast tra cui… - TeresaBellanova : La gogna mediatica è una pratica vergognosa. Ed è abominevole la facilità con cui si giudica la vita delle persone… - ADM_RossodiBuja : Mi sono svegliato con una brutta notizia.Silvia,ciclista e sorella di un nostro atleta alla @acbujese sta lottando… - Kubrickaddicted : La storia di Jack, è il racconto di una vita di fallimenti, satura di ambizioni, piena di repressione, problemi men… - drugtoniall : che fastidio sti 15enni che se ne escono con ‘non capite quanto ci stiamo sacrificando’. bello de mamma lascia che… -

Ultime Notizie dalla rete : Una Vita

Si svegliano presto per spostarsi dacittà all'altra e raggiungere il luogo dove lavorano o studiano. Soprattutto in auto. Percorrono ... Non è detto che abbiamo scelto questa, ma sono ...Té verde Il tè verde, ormai l'avrete capito, è un elisir di lunga: non ha solo innumerevoli ... Si trovano in farmacia e in erboristeria, non necessitano di alcuna prescrizione medica, e hanno...Il futuro confermerà se sarà una vera ripartenza, ma nei fatti lunedì 26 aprile è un giorno chiave per le sale cinematografiche, che riaprono nelle zone gialle (sia ...Jhumpa Lahiri traduce in inglese il suo "Dove mi trovo": tre anni dopo il debutto da Guanda, il primo romanzo scritto in italiano dalla premio Pulitzer per "L'Interprete dei Malanni" sta per uscire da ...