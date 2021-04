“Una. Nessuna. Centomila: il concerto” rinviato al 2022 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il mondo dello spettacolo e di conseguenza della musica, è stato messo a dura prova dal pandemia. Migliaia di concerti, spettacoli e serate annullate in tutto il mondo. Anche gli artisti italiani hanno dovuto riorganizzare le proprie agende, è il caso dell’evento musicale . Masini Live: in concerto il 9 maggio 2021 “Una. Nessuna. Centomila: il concerto”, nuovo posticipo “Una. Nessuna. Centomila: il concerto” non si terrà nemmeno quest’anno. L’evento musicale che avrebbe dovuto vedere protagoniste Fiorella Mannoia, Emma, Alessandra Amoroso, Giorgia, Elisa, Gianna Nannini e Laura Pausini, si sposta all’anno prossimo. Il concerto, inizialmente programmato a sabato 19 settembre 2020, è slittato poi al 26 giugno 2021. Ora si terrà ufficialmente ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il mondo dello spettacolo e di conseguenza della musica, è stato messo a dura prova dal pandemia. Migliaia di concerti, spettacoli e serate annullate in tutto il mondo. Anche gli artisti italiani hanno dovuto riorganizzare le proprie agende, è il caso dell’evento musicale . Masini Live: inil 9 maggio 2021 “Una.: il”, nuovo posticipo “Una.: il” non si terrà nemmeno quest’anno. L’evento musicale che avrebbe dovuto vedere protagoniste Fiorella Mannoia, Emma, Alessandra Amoroso, Giorgia, Elisa, Gianna Nannini e Laura Pausini, si sposta all’anno prossimo. Il, inizialmente programmato a sabato 19 settembre 2020, è slittato poi al 26 giugno 2021. Ora si terrà ufficialmente ...

