Una famiglia come tante ma, una madre che nasconde un segreto e un viaggio avanti e indietro nel passato (Di mercoledì 21 aprile 2021) Si continua a puntare sulle fiction anche in casa Mediaset, che da stasera mercoledì 21 aprile, dà il via Buongiorno, mamma!, family drama coinvolgente con protagonisti Maria Chiara Giannetta e Raoul Bova. Il debutto della serie, prodotta dalla navigata Lux Vide e diretta da Giulio Manfredonia e Matteo Mandelli, è previsto per questa sera alle 21.20 su Canale 5: 12 episodi in onda a coppie, per un totale di 6 prime serate. Leggi anche › 10 serie tv assolutamente da non perdere ad aprile Raoul Bova nella parte di Guido. La trama di Buongiorno, mamma! Sulle rive del lago di Bracciano vivono i Borghi, apparentemente normalissimi ma con alle spalle una storia speciale. La famiglia è capitanata da Anna (Maria Chiara Giannetta) madre ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 21 aprile 2021) Si continua a puntare sulle fiction anche in casa Mediaset, che da stasera mercoledì 21 aprile, dà il via Buongiorno, mamma!, family drama coinvolgente con protagonisti Maria Chiara Giannetta e Raoul Bova. Il debutto della serie, prodotta dalla navigata Lux Vide e diretta da Giulio Manfredonia e Matteo Mandelli, è previsto per questa sera alle 21.20 su Canale 5: 12 episodi in onda a coppie, per un totale di 6 prime serate. Leggi anche › 10 serie tv assolutamente da non perdere ad aprile Raoul Bova nella parte di Guido. La trama di Buongiorno, mamma! Sulle rive del lago di Bracciano vivono i Borghi, apparentemente normalissimi ma con alle spalle una storia speciale. Laè capitanata da Anna (Maria Chiara Giannetta)...

Advertising

RaiNews : Ricorrenza triste per #QueenElizabeth In lutto per la recente scomparsa del principe consorte. Una galleria fotogr… - _Carabinieri_ : Un nuovo dolore, una nuova vittima del Covid-19 tra le fila dell’Arma: il Luogotenente Carica Speciale Franco Gagli… - rodridepaul : Lottiamo e godiamo insieme, Come una vera famiglia ???? - PisanoVitalba : RT @fatina909: ???????? LINDA, GUARDATE DOVE VIVE DA SEMPRE 11 anni, 12 chili. In un canile pugliese da sempre Socievole con altri cani Negat… - Gianna47428351 : RT @annamaria_ff: La Murgia ieri sera dalla Gruber ha dichiarato che in ogni famiglia c'è un Grillo. Non è vero,questa affermazione è a dir… -

Ultime Notizie dalla rete : Una famiglia Decreto riaperture aprile 2021: le regole fino al 31 luglio ... aver passato il Covid - 19 ed essere guariti , quindi essere in grado di presentare una certificazione redatta dal medico di famiglia (per i pazienti non ricoverati) o dalla struttura presso la ...

I santuari mariani in preghiera a maggio per invocare la fine della pandemia Saranno trenta Santuari, rappresentativi di tutto il mondo, a guidare la recita del Rosario ogni giorno del mese di maggioin una maratona di preghiera dal tema:'Da tutta la Chiesa saliva incessantemente la preghiera a Dio',per invocare la fine della pandemia. L'iniziativa, nata per vivo desiderio di papa Francesco e ...

Minari, ancora una famiglia coreana da Oscar - Ultima Ora Agenzia ANSA Alitalia, l’ultima frontiera dello scontro Roma-Ue: l’addio al marchio Nel confronto Roma-Bruxelles sulla nuova Alitalia, tra gli «scogli» da superare c’è il marchio. In una lettera dell’Unione europea si legge che «il marchio Alitalia non dovrebbe essere conservato dall ...

Covid: Fimmg Lazio, 'su medici vaccinatori discredito, facciamo passo indietro' Roma, 21 apr. (Adnkronos Salute) - Sulla vaccinazione anti-Covid dai medici di famiglia "riteniamo necessario fare un passo indietro, a tutela della onorabilità di professionisti che da mesi lavorano ...

... aver passato il Covid - 19 ed essere guariti , quindi essere in grado di presentarecertificazione redatta dal medico di(per i pazienti non ricoverati) o dalla struttura presso la ...Saranno trenta Santuari, rappresentativi di tutto il mondo, a guidare la recita del Rosario ogni giorno del mese di maggioinmaratona di preghiera dal tema:'Da tutta la Chiesa saliva incessantemente la preghiera a Dio',per invocare la fine della pandemia. L'iniziativa, nata per vivo desiderio di papa Francesco e ...Nel confronto Roma-Bruxelles sulla nuova Alitalia, tra gli «scogli» da superare c’è il marchio. In una lettera dell’Unione europea si legge che «il marchio Alitalia non dovrebbe essere conservato dall ...Roma, 21 apr. (Adnkronos Salute) - Sulla vaccinazione anti-Covid dai medici di famiglia "riteniamo necessario fare un passo indietro, a tutela della onorabilità di professionisti che da mesi lavorano ...