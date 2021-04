Un Posto al Sole, anticipazioni oggi 21 aprile: ancora problemi per Roberto Ferri (Di mercoledì 21 aprile 2021) anticipazioni “Un Posto al Sole”, puntata del 21 aprile 2021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio su Rai 3 alle 20.40? Ferri si ritrova a gestire situazioni di difficoltà ai Cantieri. Franco sta continuando a indagare. Boschi cerca di convincere Gargiulo ad aiutarlo, appoggiato da Iodice. Ma Biagio e Pietro la faranno pagare all’operaio. I tentativi di Franco e Iodice per portare Ernesto Gargiulo dalla loro parte non Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 21 aprile 2021)“Unal”, puntata del 212021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio su Rai 3 alle 20.40?si ritrova a gestire situazioni di difficoltà ai Cantieri. Franco sta continuando a indagare. Boschi cerca di convincere Gargiulo ad aiutarlo, appato da Iodice. Ma Biagio e Pietro la faranno pagare all’operaio. I tentativi di Franco e Iodice per portare Ernesto Gargiulo dalla loro parte non Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

francois_sade : @1Marzia2 @LeveHome Te trova i business...magari in un posto dove non si rimane sotto 1 metro di h20 Poi 2-3-4 soci… - Teleblogmag : La Filangieri sembra avere Alberto in pugno ormai. Ai cantieri sta per scoppiare un altro caos. #upas… - Waelhoussami64_ : RT @TOSADORIDANIELA: #quelPosto di un posto al SOLE. ?? ?? ?? ?? - Dida_ti : RT @TOSADORIDANIELA: #quelPosto di un posto al SOLE. ?? ?? ?? ?? - antonellaa262 : Un Posto al Sole, anticipazioni dal 26 al 30 aprile. Dopo le scoperte di Franco, le cose ai Cantieri si fanno più c… -