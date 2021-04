Un nuovo Ulivo, 25 anni dopo: nel centrosinistra di Letta e Conte non c’è spazio per Renzi (Di mercoledì 21 aprile 2021) L’Ulivo nacque in un mondo che non esiste più. Fu concepito in seguito alla duplice sconfitta del PDS di Occhetto e del Patto per l’Italia di Segni e Martinazzoli alle Politiche del 1994, in un’Italia in cui c’era ancora la lira e neanche si sapeva se saremmo riusciti ad agganciare il treno dell’euro. Del mondo di ieri, insomma, è rimasto poco o nulla. È ovvio, dunque, nel venticinquesimo anniversario di quella vittoria elettorale, che alla nostalgia per lo sventolio di molteplici bandiere in piazza Santi Apostoli, cuore pulsante del prodismo, debba affiancarsi un’analisi storica sul presente, in un Contesto radicalmente diverso e ferocemente pessimista a causa delle tre crisi (economica, sociale e pandemica) che hanno segnato l’ultimo decennio. È chiaro che un’aggregazione di centrosinistra adatta al Ventunesimo ... Leggi su tpi (Di mercoledì 21 aprile 2021) L’nacque in un mondo che non esiste più. Fu concepito in seguito alla duplice sconfitta del PDS di Occhetto e del Patto per l’Italia di Segni e Martinazzoli alle Politiche del 1994, in un’Italia in cui c’era ancora la lira e neanche si sapeva se saremmo riusciti ad agganciare il treno dell’euro. Del mondo di ieri, insomma, è rimasto poco o nulla. È ovvio, dunque, nel venticinquesimoversario di quella vittoria elettorale, che alla nostalgia per lo sventolio di molteplici bandiere in piazza Santi Apostoli, cuore pulsante del prodismo, debba affiancarsi un’analisi storica sul presente, in unsto radicalmente diverso e ferocemente pessimista a causa delle tre crisi (economica, sociale e pandemica) che hanno segnato l’ultimo decennio. È chiaro che un’aggregazione diadatta al Ventunesimo ...

