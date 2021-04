"Un caso al Sacco, la variante gira già". Gismondo, altro ribaltone coronavirus? "Grosso rischio, il vaccino non funziona" (Di mercoledì 21 aprile 2021) "Stiamo correndo un Grosso rischio". La virologa Maria Rita Gismondo, collega di Massimo Galli all'ospedale Sacco di Milano, spiega a DiMartedì, ospite di Giovanni Floris a La7, a cosa stiamo andando incontro tra coronavirus, vaccini e riaperture. La data fatidica attesa è quella del 26 aprile, ma la ricercatrice guarda già oltre. "Ci sarà una prima fase di grande vaccinazione, nella quale sarà necessario abbassare il più possibile la circolazione del virus. Ma da qui a poco andremo incontro a una vaccinazione simil-influenzale, con la vaccinazione della fascia realmente a rischio e l'altra assolutamente facoltativa. Dobbiamo dire alla gente che in questo momento è fondamentale non favorire la circolazione del virus e soprattutto l'insorgenza di varianti". Eccola, la ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 aprile 2021) "Stiamo correndo un". La virologa Maria Rita, collega di Massimo Galli all'ospedaledi Milano, spiega a DiMartedì, ospite di Giovanni Floris a La7, a cosa stiamo andando incontro tra, vaccini e riaperture. La data fatidica attesa è quella del 26 aprile, ma la ricercatrice guarda già oltre. "Ci sarà una prima fase di grande vaccinazione, nella quale sarà necessario abbassare il più possibile la circolazione del virus. Ma da qui a poco andremo incontro a una vaccinazione simil-influenzale, con la vaccinazione della fascia realmente ae l'altra assolutamente facoltativa. Dobbiamo dire alla gente che in questo momento è fondamentale non favorire la circolazione del virus e soprattutto l'insorgenza di varianti". Eccola, la ...

