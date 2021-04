Un altro grave lutto per la Regina Elisabetta proprio nel giorno dei funerali del principe Filippo (Di mercoledì 21 aprile 2021) “Ha sempre sostenuto di avere un lavoro meraviglioso, più bello di quel che altri avrebbero mai potuto avere. Lo avrebbe fatto anche se fosse stato un uomo ricco, senza alcun bisogno lavorare“. Parole della moglie di Sir Michael Oswald al Racing Post, periodico britannico dedicato alle corse dei cavalli. Sir Michael è morto sabato 17 aprile durante i funerali di Filippo di Edimburgo ed era il più fidato consigliere della Regina Elisabetta sui cavalli (che lei adora). Non solo, l’86enne Sir Michael Oswald era collaboratore e amico della famiglia reale da oltre 50 anni. Un lutto per la Sovrana, a poche ore dalla perdita più grande, quella del compagno di una vita. I tabloid britannici parlano di una Regina piegata dal dolore che potrebbe, non ufficialmente, delegare molti impegni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 aprile 2021) “Ha sempre sostenuto di avere un lavoro meraviglioso, più bello di quel che altri avrebbero mai potuto avere. Lo avrebbe fatto anche se fosse stato un uomo ricco, senza alcun bisogno lavorare“. Parole della moglie di Sir Michael Oswald al Racing Post, periodico britannico dedicato alle corse dei cavalli. Sir Michael è morto sabato 17 aprile durante ididi Edimburgo ed era il più fidato consigliere dellasui cavalli (che lei adora). Non solo, l’86enne Sir Michael Oswald era collaboratore e amico della famiglia reale da oltre 50 anni. Unper la Sovrana, a poche ore dalla perdita più grande, quella del compagno di una vita. I tabloid britannici parlano di unapiegata dal dolore che potrebbe, non ufficialmente, delegare molti impegni ...

