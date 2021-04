Ultime Notizie Roma del 21-04-2021 ore 19:10 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio in apertura la super il progetto non può andare avanti dopo la rinuncia dei club inglesi a poco più di 48 ore dall’annuncio della sua nascita la super lega si sfalda nella notte la marcia indietro dei club inglesi dell’Inter poi anche dell’Atletico Madrid del 1023 bianconero crolla in borsa l’Unione Europea vince il buon senso No al calcio per i pochi all’ordine del giorno del Consiglio dei Ministri convocato per oggi alle 17 il decreto con le nuove misure per le riaperture il nuovo decreto sarà Valido dal 26 aprile al 31 luglio rimane il nodo del coprifuoco il ministro patuanelli su Rainews24 dichiarato che l’orario resterà alle 22 mentre i governatori delle regioni che devono di ampliare fino alle 23 le altre misure all’esame del Consiglio dei Ministri ritorno delle ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 21 aprile 2021)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio in apertura la super il progetto non può andare avanti dopo la rinuncia dei club inglesi a poco più di 48 ore dall’annuncio della sua nascita la super lega si sfalda nella notte la marcia indietro dei club inglesi dell’Inter poi anche dell’Atletico Madrid del 1023 bianconero crolla in borsa l’Unione Europea vince il buon senso No al calcio per i pochi all’ordine del giorno del Consiglio dei Ministri convocato per oggi alle 17 il decreto con le nuove misure per le riaperture il nuovo decreto sarà Valido dal 26 aprile al 31 luglio rimane il nodo del coprifuoco il ministro patuanelli su Rainews24 dichiarato che l’orario resterà alle 22 mentre i governatori delle regioni che devono di ampliare fino alle 23 le altre misure all’esame del Consiglio dei Ministri ritorno delle ...

