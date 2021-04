Ulisse, Il piacere della scoperta: quante puntate, durata e quando finisce (Di mercoledì 21 aprile 2021) quante puntate sono previste per Ulisse, Il piacere della scoperta, il programma di divulgazione condotto da Alberto Angela su Rai 1? La nuova stagione prevede cinque puntate: la prima mercoledì 21 aprile 2021, in occasione del Natale di Roma, l’ultima il 19 maggio. Cinque appuntamenti inediti per un nuovo affascinante viaggio nella storia e nella cultura della nostra Italia. A che ora? La messa in onda è prevista per le ore 21,25. Di seguito la programmazione completa della trasmissione di Alberto Angela su Rai 1 (attenzione: potrebbe variare): Prima puntata: mercoledì 21 aprile 2021, ore 21,25 Seconda puntata: mercoledì 28 aprile 2021, ore 21,25 Terza puntata: mercoledì 5 maggio 2021, ore 21,25 Quarta puntata: mercoledì 12 maggio ... Leggi su tpi (Di mercoledì 21 aprile 2021)sono previste per, Il, il programma di divulgazione condotto da Alberto Angela su Rai 1? La nuova stagione prevede cinque: la prima mercoledì 21 aprile 2021, in occasione del Natale di Roma, l’ultima il 19 maggio. Cinque appuntamenti inediti per un nuovo affascinante viaggio nella storia e nella culturanostra Italia. A che ora? La messa in onda è prevista per le ore 21,25. Di seguito la programmazione completatrasmissione di Alberto Angela su Rai 1 (attenzione: potrebbe variare): Prima puntata: mercoledì 21 aprile 2021, ore 21,25 Seconda puntata: mercoledì 28 aprile 2021, ore 21,25 Terza puntata: mercoledì 5 maggio 2021, ore 21,25 Quarta puntata: mercoledì 12 maggio ...

Advertising

ParcoColosseo : Il Colosseo, il Palazzo imperiale di Domiziano sul Palatino, la Colonna Traiana. Tutto in una notte con #Ulisse in… - lifestyleblogit : Ulisse, il piacere della scoperta: la puntata del 21 aprile - - 392_ancellotti : Torna ''Ulisse, il piacere della scoperta'', con Alberto Angela - playblogtv : Playblogtv®?: Alberto Angela torna con Ulisse, il piacere della ... - alessandralat10 : RT @ParcoColosseo: Il Colosseo, il Palazzo imperiale di Domiziano sul Palatino, la Colonna Traiana. Tutto in una notte con #Ulisse in onda… -