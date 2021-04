Ue | intesa sul clima | neutralità climatica entro il 2050 e taglio delle emissioni al 2030 di almeno il 55% rispetto ai livelli del 1990

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 aprile 2021)tica alaldiil 55%aidel. Sono questi i punti cruciali sui quali Parlamento e Consiglio Ue hanno trovato l’sulla legge per il. Il risultato del negoziato, durato tutta la notte, consente all’Ue di formalizzare il suo impegno rafforzato nell’ambito dell’Accordo di Parigi, alla vigilia del summit dei leader mondiali sulconvocato da Joe Biden per il 22 e 23 aprile, al quale parteciperà anche il leader cinese Xi Jinping. Il vertice virtuale, al quale parteciperà anche Vladimir Putin, è destinato a sottolineare il ritorno di Washington in prima linea nella ...