Ue | Franceschini | ' serve piano europeo di ripartenza della cultura'

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma, 21 apr. (Adnkronos) - ll Ministro, Dario, ha incontrato oggi in videoconferenza il Ministroe dello sport spagnolo, Jose Manuel Rodriguez Uribes. Nel corso del cordiale colloquio, i due Ministri si sono confrontati sulle diverse politiche adottate dai rispettivi governi per sostenere i settorinella difficile fasepandemia e nella prospettivaprogressiva riapertura delle attività. Il Ministroha illustrato i prossimi passaggi previsti dal Governo italiano e le modalitàriapertura di teatri, cinema, sale da concerto e musei. Il Ministro Uribes ha evidenziato le soluzioni adottate dal governo spagnolo, con il ...

... nella bozza del nuovo Decreto Covid , in arrivo oggi pomeriggio alle ore 17 in Consiglio dei Ministri , il Ministro della Cultura Darioha inserito gran parte dei protocolli approvati ...DarioE' anche il senso, dice, della piattaforma It's Art della quale il ministero ... ma tutto ciò chein forma di collaborazione per un interesse collettivo deve vedere bene la ...Condividi questo articolo:Roma, 21 apr. (Adnkronos) – ll Ministro della Cultura, Dario Franceschini, ha incontrato oggi in videoconferenza il Ministro della Cultura e dello sport spagnolo, Jose Manuel ...Cultura e spettacolo, le regole nel nuovo Decreto Covid dal 26 aprile: quando riaprono (e come) cinema, teatri, musei, locali musica. Il nodo green pass ...