Ue, clima: accordo per ridurre le emissioni del 55% entro 2030 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il Parlamento europeo e gli Stati membri hanno concordato di adottare un obiettivo di riduzione netta di "almeno il 55%" delle emissioni di gas serra dell'Ue entro il 2030, rispetto al livello del ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il Parlamento europeo e gli Stati membri hanno concordato di adottare un obiettivo di riduzione netta di "almeno il 55%" delledi gas serra dell'Ueil, rispetto al livello del ...

Advertising

Ettore_Rosato : Nell’anno in cui le emissioni di #CO2 in Europa saranno le più alte dell’ultimo decennio arriva l'accordo #Ue sulla… - andreabettini : La negoziatrice dell'Accordo di Parigi sul clima @CFigueres a @RaiNews: 'Ci restano nove anni per dimezzare le emis… - zazoomblog : Ue clima: accordo per ridurre le emissioni del 55% entro 2030 - #clima: #accordo #ridurre #emissioni - PetretRita : RT @WWFitalia: La legge #UE su #clima è deludente, l'accordo rispecchia i tempi della politica e non quelli della scienza. Concordato un ob… - greenMe_it : Legge sul clima: c’è l’accordo. Meno 55% di emissioni entro il 2030 in Europa -