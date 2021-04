Udinese, Gotti: «É il tallone d’Achille della nostra squadra non riuscire a centrare la rete» (Di mercoledì 21 aprile 2021) Luca Gotti ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la partita contro il Cagliari. Le parole del tecnico dell’Udinese Luca Gotti ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la partita contro il Cagliari. Queste le parole del tecnico dell’Udinese. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI tallone d’Achille – «É una costante da tutto il campionato: facciamo pochi gol in relazione a quello che crediamo. Non riusciamo a concretizzare. É il tallone d’Achille della nostra squadra non riuscire a centrare la rete». SCONFITTA – «Da fuori in realtà mi è sembrato che la squadra abbia provato a fare tutto quello che poteva, come visto abbiamo ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Lucaha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la partita contro il Cagliari. Le parole del tecnico dell’Lucaha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la partita contro il Cagliari. Queste le parole del tecnico dell’. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI– «É una costante da tutto il campionato: facciamo pochi gol in relazione a quello che crediamo. Non riusciamo a concretizzare. É ilnonla». SCONFITTA – «Da fuori in realtà mi è sembrato che laabbia provato a fare tutto quello che poteva, come visto abbiamo ...

