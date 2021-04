Udinese-Cagliari, le probabili formazioni del match (Di mercoledì 21 aprile 2021) Alla Dacia Arena scontro salvezza decisivo per i sardi. Udinese orfana di De Paul, Gotti cambia tutto in attacco e lancia il tandem Okaka-Nestorovski Udinese-Cagliari è uno degli scontri salvezza della 32^ giornata di Serie A. Questa sera alle 20:45, alla Dacia Arena i friulani ospiteranno un Cagliari con il coltello tra i denti, che dopo la rocambolesca vittoria contro il Parma è in cerca di altri punti decisivi per continuare a sperare nella salvezza. QUI Udinese – Gotti deve fare i conti con un assenza pesantissima, ovvero quel Rodrigo De paul che in questa stagione ha inciso più che mai nel rendimento dei bianconeri. Il centrocampista argentino sarà sostituito da Arslan al suo posto nel ruolo di mezzala a destra potrebbe agire Arslan. Walace potrebbe essere confermato come regista mentre ... Leggi su zon (Di mercoledì 21 aprile 2021) Alla Dacia Arena scontro salvezza decisivo per i sardi.orfana di De Paul, Gotti cambia tutto in attacco e lancia il tandem Okaka-Nestorovskiè uno degli scontri salvezza della 32^ giornata di Serie A. Questa sera alle 20:45, alla Dacia Arena i friulani ospiteranno uncon il coltello tra i denti, che dopo la rocambolesca vittoria contro il Parma è in cerca di altri punti decisivi per continuare a sperare nella salvezza. QUI– Gotti deve fare i conti con un assenza pesantissima, ovvero quel Rodrigo De paul che in questa stagione ha inciso più che mai nel rendimento dei bianconeri. Il centrocampista argentino sarà sostituito da Arslan al suo posto nel ruolo di mezzala a destra potrebbe agire Arslan. Walace potrebbe essere confermato come regista mentre ...

