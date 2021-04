Udinese-Cagliari, le formazioni ufficiali (Di mercoledì 21 aprile 2021) Alla Dacia Arena l’Udinese ospita un Cagliari alla ricerca di punti pensanti per la salvezza. Queste le formazioni ufficiali: Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Bonifazi, Nuytinck; Molina, Pereyra, Walace, Arslan, Stryger Larsen; Okaka, Forestieri. All. Gotti Cagliari (3-5-2): Vicario; Ceppitelli, Godin, Carboni; Nandez, Marin, Nainggolan, Deiola, Asamoah; Pavoletti, Joao Pedro. All. Semplici Foto: Sito Udinese L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 21 aprile 2021) Alla Dacia Arena l’ospita unalla ricerca di punti pensanti per la salvezza. Queste le(3-5-2): Musso; Becao, Bonifazi, Nuytinck; Molina, Pereyra, Walace, Arslan, Stryger Larsen; Okaka, Forestieri. All. Gotti(3-5-2): Vicario; Ceppitelli, Godin, Carboni; Nandez, Marin, Nainggolan, Deiola, Asamoah; Pavoletti, Joao Pedro. All. Semplici Foto: SitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

