Udinese-Cagliari | Joao Pedro | “Tre punti pesanti | ma contro la Roma sarà dura”

(Di mercoledì 21 aprile 2021) “Per tanto tempo abbiamo faticato a sorridere, a trovare le giocate giuste e quindi i risultati, ora c’è più positività e dobbiamo farla valere“. Lo ha detto il capitano del, dopo la vittoria per 0-1 sul campo dell’. “Sabato avevamo ottenuto un risultato pesante, in modo straordinario. Forse quell’impresa ci ha dato una spinta decisiva, più che se avessimo vinto 3-0, e oggi abbiamo messo la carica giusta per ottenere altri tre– ha detto il brasiliano ai microfoni del sito del club sardo -. Abbiamo fatto vedere una volta di più che non vogliamo affondare, la situazione è ancora difficile, ma c’è la qualità di questo gruppo e dobbiamo giocarci alla morte ogni secondo di questa stagione“. E ancora sulla corsa salvezza: “Siamo a una partita di ...

Advertising

SuperSportTV : #SerieA - HALFTIME: Juventus 1-1 Parma Spezia 1-1 Inter Milan Udinese 0-0 Cagliari Bologna 1-0 Torino Crotone 0-0… - Gazzetta_it : Joao Pedro abbatte l'Udinese, il Cagliari non molla il treno salvezza #UdineseCagliari 0-1 - SkySport : UDINESE-CAGLIARI 0-1 Risultato finale ? ? rig. #JoaoPedro (55’) ? SERIE A – 32^ giornata ?? - pino_nostro : RT @Giulio_Nosotti: Udinese Cagliari 2, Genoa Benevento X e Verona Fiorentina 2 3 belle tortine made in italy - CagliariChannel : RT @CagliariCalcio: ?? | POST GARA 'Continuiamo a combattere' @Joaopedrogalvao ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Udinese Cagliari

Lo ha detto l'allenatore del, Leonardo Semplici, dopo la vittoria per 0 - 1 in casa dell'. "È chiaro che leggendo i nomi di questa formazione non è normale trovarsi in questo tipo di ...Commenta per primo0 - 1 Musso 6 : intuisce il rigore di Joao Pedro, senza riuscire a respingerlo. Non viene chiamato in causa in altre occasioni. Becao 6 : non soffre gli attacchi ospiti. Controlla ...L’attaccante brasiliano ha parlato a margine dell’importantissima vittoria conquistata ai danni dell’Udinese grazie a un suo gol CREDERCI SEMPRE. “Sabato avevamo ottenuto un risultato pesante in modo ...Udinese-Cagliari, le dichiarazioni di Joao Pedro nel post-partita del match valido per la trentaduesima giornata della Serie A 2020/2021. Le parole dell'attaccante brasiliano ...