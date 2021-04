Tutela lavoratrici post partum: vietati lavori pesanti e trasporto pesi. Le regole (Di mercoledì 21 aprile 2021) Le lavoratrici addette al trasporto e al sollevamento pesi hanno diritto alla Tutela prevista per le donne in gravidanza e post partum a prescindere da qualsiasi ulteriore valutazione del rischio da parte dell’azienda. A dirlo è l’Ispettorato nazionale del lavoro con la nota del 2 aprile scorso. L’ente, al fine di dare indicazioni uniformi a livello nazionale, ha sottolineato che il divieto di adibire le lavoratrici a talune attività dannose per la salute, dall’inizio della gravidanza sino al settimo mese di vita del bambino, è riconosciuto a coloro che svolgono mansioni di trasporto e sollevamento pesi, per il semplice fatto di rendere tali prestazioni. Un chiarimento importante, posto che la Tutela ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 21 aprile 2021) Leaddette ale al sollevamentohanno diritto allaprevista per le donne in gravidanza ea prescindere da qualsiasi ulteriore valutazione del rischio da parte dell’azienda. A dirlo è l’Ispettorato nazionale del lavoro con la nota del 2 aprile scorso. L’ente, al fine di dare indicazioni uniformi a livello nazionale, ha sottolineato che il divieto di adibire lea talune attività dannose per la salute, dall’inizio della gravidanza sino al settimo mese di vita del bambino, è riconosciuto a coloro che svolgono mansioni die sollevamento, per il semplice fatto di rendere tali prestazioni. Un chiarimento importante,o che la...

Ultime Notizie dalla rete : Tutela lavoratrici SINDACATI E POLITICA/ Così il Recovery può aiutare l'occupazione in Italia ... documenti, osservazioni ed emendamenti volti innanzitutto alla tutela, alla salvaguardia e alla valorizzazione delle lavoratrici e dei lavoratori. Per rendere il nostro Paese più vivibile, giusto e ...

Covid Sicilia - Sindacati commercio, chiusura domeniche o sciopero ... per tutti gli esercizi commerciali, per una maggiore tutela della salute e sicurezza delle lavoratrici, dei lavoratori e di tutta la collettività'. I segretari generali Monia Caiolo, Mimma Calabrò e ...

Tutela lavoratrici post partum: vietati lavori pesanti e trasporto pesi. Le regole LeggiOggi.it - Tutto su fisco, welfare, pensioni, lavoro e concorsi

