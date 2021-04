Trovato morto sul Vesuvio con ferita alla testa: è giallo (Di mercoledì 21 aprile 2021) Napoli. E’ stato Trovato senza vita un 61enne di Caserta e con ferite alla testa in un terreno del Monte Somma nel Parco Nazionale del Vesuvio. I familiari, a quanto si apprende, non vedendolo rincasare ne hanno denunciato la scomparsa. L.F. – queste le sue L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 21 aprile 2021) Napoli. E’ statosenza vita un 61enne di Caserta e con feritein un terreno del Monte Somma nel Parco Nazionale del. I familiari, a quanto si apprende, non vedendolo rincasare ne hanno denunciato la scomparsa. L.F. – queste le sue L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Alessia_Bomba : Stamani mio fratello è tornato a casa dispiaciuto perché è stato trovato morto un cane, giovani di 4 anni. Purtropp… - robertalerici : @MinervaMcGrani1 @repubblica Quindi è rischioso anche per gli over 60? Quello che non capisco è che ogni settimana… - ottopagine : Trovato morto, dramma a Roccabascerana #Roccabascerana - silviettinabb : @GrammarNaziIT Purtroppo il cadavere è stato trovato già morto e non c'è stato nulla da fare. - yourgirlnimri : 4x14 spoiler - - - ve lo giuro mi viene da ridere è stato il primo episodio in cui ho trovato piacevole la presenza… -