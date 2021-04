Treni, venerdì 23 aprile sciopero nazionale del sindacato Orsa: possibili disagi anche sulle linee lombarde (Di mercoledì 21 aprile 2021) Dalle 9 alle 17 di venerdì 23 aprile l’agitazione nazionale che potrà coinvolgere anche il servizio ferroviario lombardo. Prima dell’inizio dello sciopero arriveranno a destinazione i Treni in partenza entro le 9 e arrivo alla destinazione finale entro le 10. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 21 aprile 2021) Dalle 9 alle 17 di23l’agitazioneche potrà coinvolgereil servizio ferroviario lombardo. Prima dell’inizio delloarriveranno a destinazione iin partenza entro le 9 e arrivo alla destinazione finale entro le 10.

