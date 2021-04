Tra i 12 club | solo nella Juventus la maggioranza dei tifosi 52% voleva la Superlega

(Di mercoledì 21 aprile 2021) L’account Twitter Forza Football ha pubblicato una serie di sondaggi che – a loro dire – sono stati condotti su diecimila. Una delle domande è: sei a favore della nascita della? E hanno diviso le risposte perdelle varie squadre. L’unicocoinvolto la cui tifoseria si è rivelata – secondo il sondaggio – infavorevole alla, è la. Il 52% deijuventini interpellati, si sono mostrati favorevoli. Per tutti gli altri, invece, la(o la stragrande) della tifoseria si è mostrata contraria. Nel Real Madrid il fronte dei favorevoli allaè del 39% Nel Milan si scende al 31% Inter 27% Barcellona 25% Manchester City ...

