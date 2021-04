Tra Biden e Bolsonaro si mette DiCaprio Alla vigilia del Leaders Summit

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Un gruppo di artisti internazionali sta facendo pressione sul governo di Joeper bloccare i negoziati dell’accordo sull’ambiente tra Stati Uniti e Brasile. L’attore Leonardoguida del movimento di ribelli di cui fa parte anche Katy Perry, Joaquin Phoenix, Mark Ruffalo, Rosario Dawson, Uzo Aduba, Sigourney Weaver, Jane Fonda, Alec Baldwin, Orlando Bloom, e anche Sonia Braga, Gilberto Gil, Caetano Veloso e Philip Glass. Lunedì un nutrito gruppo di artisti ha inviato una lettera achiedendo di interloquire con i governi locali, con le comunità indigene e con rappresentanti della società civile, prima di impegnarsi in un’intesa con il presidente brasiliano Jairper finanziare programmi ambientali che, assicurano, non saranno rispettati. “Chiediamo all’amministrazione ...

Advertising

medicojunghiano : RT @RaiNews: Biden ha invitato 40 leader mondiali tra cui Xi e il russo Vladimir Putin - AMarco1987 : Tra Usa e Cina è guerra tecnologica, e Draghi si schiera con Biden - castell32082033 : RT @PMastrolilli: Confermata la partecipazione del leader di Pechino. Ripresa del dialogo tra Cina e Usa, c’è il sì di Xi Jinping al vertic… - riotta : RT @PMastrolilli: Confermata la partecipazione del leader di Pechino. Ripresa del dialogo tra Cina e Usa, c’è il sì di Xi Jinping al vertic… - PMastrolilli : Confermata la partecipazione del leader di Pechino. Ripresa del dialogo tra Cina e Usa, c’è il sì di Xi Jinping al… -

Ultime Notizie dalla rete : Tra Biden

L'HuffPost

... vicino il raggiungimento dell'obiettivo del presidente Joedi 200 milioni di dosi ...i listini che hanno maggiormente ritracciato nelle ultime sedute c'è Piazza Affari che nella giornata di ......sembra un caso che l'annuncio di Rogozin giunga a poco più di un mese dalla sigla dell'accordo... lanciato da Donald Trump e confermato da Joe, per riportare l'uomo (e la prima donna) sul ...Milano, 21 apr. (askanews) - Sprezzante, sarcastico e minaccioso. Il presidente russo Vladimir Putin ha lanciato il suo monito all'Occidente "allargato", senza nominare nè gli Usa nè l'Europa, ma con ...Inviata una lettera alla Casa Bianca per chiedere un "chiaro percorso normativo" verso una mobilità a emissioni zero ...