Toyota bZ4X: presentato il Suv elettrico (Di mercoledì 21 aprile 2021) Toyota ha scelto il Salone di Shanghai per mostrare al mondo il progetto bZ4X, il nuovo Suv elettrico atteso al debutto per la metà del 2022. La nuova vettura è frutto della collaborazione con Subaru, ed anche il none non è stato scelto a caso. Infatti richiama il piano “Beyond Zero” che l’azienda giapponese intende Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 21 aprile 2021)ha scelto il Salone di Shanghai per mostrare al mondo il progetto, il nuovo Suvatteso al debutto per la metà del 2022. La nuova vettura è frutto della collaborazione con Subaru, ed anche il none non è stato scelto a caso. Infatti richiama il piano “Beyond Zero” che l’azienda giapponese intende

Advertising

toyota_italia : Andare Oltre lo Zero è realtà. Toyota presenta bZ4X, concept che anticipa il futuro della gamma dei veicoli elettri… - mor_G0m3bitWBP : RT @toyota_italia: Andare Oltre lo Zero è realtà. Toyota presenta bZ4X, concept che anticipa il futuro della gamma dei veicoli elettrici To… - vaielettrico : Il più cliccato su @vaielettrico / E così anche #Toyota ha ceduto all'elettrico, presentando il suo primo modello,… - Ruote_in_Pista : A Shanghai il bZ4X Concept anticipa una serie di nuovi EV Toyota - SilverioMadonna : RT @toyota_italia: Andare Oltre lo Zero è realtà. Toyota presenta bZ4X, concept che anticipa il futuro della gamma dei veicoli elettrici To… -