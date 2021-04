Tornare tutti a scuola, per fare cosa? Proposte di idee a azioni per completare la scuola (Di mercoledì 21 aprile 2021) lettera inviata da Gionata Tiengo - Il prossimo, imminente e annunciato ritorno di tutti gli studenti in presenza, al di là delle considerazioni di ciascuno a proposito della bontà di tale scelta, della sua opportunità, tempestività e necessità (questioni che lascio senz’altro ad altri ambiti di confronto e ruoli ad esso preposti), offre lo spunto per affrontare considerazioni che riguardano profondamente gli ambiti della progettualità educativa e formativa. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 21 aprile 2021) lettera inviata da Gionata Tiengo - Il prossimo, imminente e annunciato ritorno digli studenti in presenza, al di là delle considerdi ciascuno a proposito della bontà di tale scelta, della sua opportunità, tempestività e necessità (questioni che lascio senz’altro ad altri ambiti di confronto e ruoli ad esso preposti), offre lo spunto per affrontare considerche riguardano profondamente gli ambiti della progettualità educativa e formativa. L'articolo .

