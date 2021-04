Torino. Porta Palazzo: la Municipale sequestra giocattoli privi di marcatura Ce (Di mercoledì 21 aprile 2021) Martedì, durante un controllo ordinario per la tutela del consumatore, gli agenti del Comando Territoriale Porta Palazzo della Polizia Municipale hanno ispezionato 3 esercizi commerciali per verificare la sicurezza dei prodotti destinati ai più piccoli (giocattoli, pupazzi ecc..). All’interno di uno dei negozi, ubicato in corso XI Febbraio, gli agenti hanno posto sotto sequestro giudiziario 89 giocattoli, tra cui peluches, palloncini e pasta modellabile per bimbi, posti in vendita senza la prescritta marcatura CE, necessaria per comprovarne la conformità dei requisiti di sicurezza e salute. Al titolare, un uomo di nazionalità cinese, è stata comminata una sanzione da 3.000 euro prevista dalla direttiva della Comunità Europea. Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 21 aprile 2021) Martedì, durante un controllo ordinario per la tutela del consumatore, gli agenti del Comando Territorialedella Poliziahanno ispezionato 3 esercizi commerciali per verificare la sicurezza dei prodotti destinati ai più piccoli (, pupazzi ecc..). All’interno di uno dei negozi, ubicato in corso XI Febbraio, gli agenti hanno posto sotto sequestro giudiziario 89, tra cui peluches, palloncini e pasta modellabile per bimbi, posti in vendita senza la prescrittaCE, necessaria per comprovarne la conformità dei requisiti di sicurezza e salute. Al titolare, un uomo di nazionalità cinese, è stata comminata una sanzione da 3.000 euro prevista dalla direttiva della Comunità Europea.

Advertising

gazzettamantova : Avigliana, la fuga del capriolo terrorizzato nel centro del paese Terrorizzato non si sa da cosa, ferito al muso, c… - DanieleBarrila : @rubio_chef @brumottistar @brumottistar sempre dalla tua parte, sempre dalla parte della legalità. Poi si sa che no… - Fiorellissimo : RT @LaStampa: La Tosca pop bussa alla porta, “Entra nel cuore con i film”. In streaming dalle Ogr - PillaPaladini : RT @LaStampa: La Tosca pop bussa alla porta, “Entra nel cuore con i film”. In streaming dalle Ogr - IppolitoMimi : @ippolito_italia #Giro, il #TrofeoSenzaFine esposto a Torino Porta Nuova fino al 29 aprile. Mi pare giusto. Quando… -

Ultime Notizie dalla rete : Torino Porta Arriva l'omaggio a Ennio Morricone ... la Filarmonica della Scala, l'orchestra della Radio di Madrid, l'orchestra della Rai di Torino, l'... Un incontro di esperienze e competenze musicali diverse, che porta alla nascita di un quintetto. Nel ...

Correva l'anno 2017: il Genoa di Ballardini conquistò la sua prima vittoria interna contro il Benevento ..."Berto" Bertolacci inibita la soluzione di indirizzare il pallone nella parte sinistra della porta, ... battendo per 2 - 1 il Torino, dopodiché aveva conquistato solamente due pareggi a fronte di sei ...

Giro, il Trofeo Senza Fine a Torino Porta Nuova fino al 29 aprile La Gazzetta dello Sport Torino. Porta Palazzo: la Municipale sequestra giocattoli privi di marcatura Ce Martedì, durante un controllo ordinario per la tutela del consumatore, gli agenti del Comando Territoriale Porta Palazzo della Polizia Municipale hanno ispezionato 3 esercizi commerciali per ...

Rinnovabili: Engie accelera, obiettivo 1,2Gw (ANSA) - TORINO, 21 APR - Engie raggiunge in Italia circa 500Mw da energia rinnovabile attraverso importanti investimenti, coerenti con la propria strategia e con l'obiettivo di arrivare, entro il 202 ...

... la Filarmonica della Scala, l'orchestra della Radio di Madrid, l'orchestra della Rai di, l'... Un incontro di esperienze e competenze musicali diverse, chealla nascita di un quintetto. Nel ......"Berto" Bertolacci inibita la soluzione di indirizzare il pallone nella parte sinistra della, ... battendo per 2 - 1 il, dopodiché aveva conquistato solamente due pareggi a fronte di sei ...Martedì, durante un controllo ordinario per la tutela del consumatore, gli agenti del Comando Territoriale Porta Palazzo della Polizia Municipale hanno ispezionato 3 esercizi commerciali per ...(ANSA) - TORINO, 21 APR - Engie raggiunge in Italia circa 500Mw da energia rinnovabile attraverso importanti investimenti, coerenti con la propria strategia e con l'obiettivo di arrivare, entro il 202 ...