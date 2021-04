Tommaso Zorzi: il drammatico sfogo su Instagram dell’ex gieffino (Di mercoledì 21 aprile 2021) In un pesante momento di sconforto, Tommaso Zorzi si è sfogato su Instagram con i suoi fan su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 21 aprile 2021) In un pesante momento di sconforto,si è sfogato sucon i suoi fan su Notizie.it.

Advertising

IsolaDeiFamosi : .@tommaso_zorzi quanto sei bello questa sera? ?? #Isola #tommasozorzi - MediasetPlay : #ilPuntoZ ESPLODE con i suoi ospiti di stasera: Akash, Alessandra Amoroso, Sonia Bruganelli! Il tutto condotto dal… - MediasetPlay : Tutta la verità... solo la verità! A #ilPuntoZ Tommaso Zorzi VS Akash, in un confronto imperdibile. Appuntamento a… - avoltesorrido : RT @MediasetPlay: #ilPuntoZ ESPLODE con i suoi ospiti di stasera: Akash, Alessandra Amoroso, Sonia Bruganelli! Il tutto condotto dal nostro… - mirkothewalrus : @tommaso_zorzi Se ti serve un manuale per decifrare la Card di oggi te lo posso prestare #tzvip -