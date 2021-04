Tiziano Ferro Cancella i Concerti per L’Estate 2021 e Lo Rimanda al 2023 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Tiziano Ferro ha Cancellato le date dei suoi Concerti previsti per quest’estate, che saranno Rimandati al 2023. L’artista approfitterà di questo periodo di pausa per lavorare al progetto Scena Unita, ... Leggi su youreduaction (Di mercoledì 21 aprile 2021)hato le date dei suoiprevisti per quest’estate, che sarannoti al. L’artista approfitterà di questo periodo di pausa per lavorare al progetto Scena Unita, ...

Advertising

Mari_perfectnow : se me lo chiedete faccio parte del fandom (tweeto su di loro, interagisco con chi li segue e vorrei il loro merch)… - chsmaticvil : RT @trasheska: livello di fiducia per la campagna vaccinale in Italia: Tiziano Ferro che rimanda il tour al 2023 - flawslou : Non hanno nemmeno idea di cosa faceva fare Jurman ai ragazzi: palestra, no fumo e dieta corretta. Certo ragazzi, il… - MartyT91 : IMPORTANTE; per il rimborso del biglietto di Tiziano Ferro serve la ricevuta o basta il biglietto? - Labellapassante : @Masse78 Tiziano Ferro già aveva capito tutto ?? -