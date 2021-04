Tir bloccato alla rotonda del Terzo Ponte manda il traffico in tilt (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il traffico è andato in tilt nella prima mattinata di mercoledì 21 aprile nell'hinterland lecchese. Un mezzo pesante in uscita dalla rampa della SS36 a Pescate in zona Terzo Ponte si è infatti ... Leggi su leccotoday (Di mercoledì 21 aprile 2021) Ilè andato innella prima mattinata di mercoledì 21 aprile nell'hinterland lecchese. Un mezzo pesante in uscita drampa della SS36 a Pescate in zonasi è infatti ...

Advertising

ottopagine : Autocisterna carica d'ossigeno si ribalta: Caos sul Raccordo #Avellino - AnsaTrentinoAA : Furgone contro tir su A22, 2 feriti e traffico bloccato. Ennesimo tamponamento a sud di Avio |#ANSA - omarsheepto : @GuidoCrosetto Pubblica le foto anche dell’altro verso della carreggiata, dalle quali si vede chiaramente il traffi… - frontiere_zero : @Gnarrrgh mi spiace che non guardi a chi ha bloccato porti come quello di gioia tauro o tir di pomodori per giornat… - Massimo84478004 : @ManuQ24916888 È un po' che dico non occorre intervenire a Roma, ma dovunque prefetture piazze strade, lavoro, tir… -