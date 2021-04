Tina Cipollari, addio per sempre a Uomini e Donne? L’opinionista si traferirà (Di mercoledì 21 aprile 2021) L’assenza di Tina Cipollari si è fatta sentire nel corso delle precedenti puntate. La celebre opinionista di Uomini e Donne, che ha recentemente festeggiato i 20 anni all’interno del programma condotto da Maria De Filippi, è finalmente tornata nel programma. Più o meno. Nelle ultime puntate, infatti, la celebre vamp, senza peli sulla lingua, ha … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 21 aprile 2021) L’assenza disi è fatta sentire nel corso delle precedenti puntate. La celebre opinionista di, che ha recentemente festeggiato i 20 anni all’interno del programma condotto da Maria De Filippi, è finalmente tornata nel programma. Più o meno. Nelle ultime puntate, infatti, la celebre vamp, senza peli sulla lingua, ha … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

mvarteen : 'tutti andiamo dal dentista, ma non è che tutti portiamo la dentiera' - Tina Cipollari, 21 aprile 2021 ore 14:55… - TeS_powergirl : @Ri_Ghetto Io non la posso proprio piu vedere.I primi anni mi dispiaceva che venisse denigrata da Tina Cipollari,ad… - infoitcultura : Ida Platano come Jennifer Lopez a Uomini e Donne/ Tina Cipollari: 'Sei Romina Power?' - ssicuramentee2 : Comunque le clip più belle e divertenti sono quelle con Tina Cipollari! E SU QUESTO NON CI PIOVE ! - tinywallfl0werr : * insert tina cipollari mi trema il cuIo * -