TikTok citata in giudizio per aver violato i dati personali di 3 | 5 milioni di bambini

(Di mercoledì 21 aprile 2021) L’ex commissaria per i minori in Inghilterra, Anne Longfield, ha avviato un procedimento legale per conto di 3,5disotto i 13 anni contro il social network. Longfield ha affermato che la piattaforma social avrebbe raccolto illegalmente idadidal mese di maggio 2018, quando è stato introdotto il Regolamento generale sulla protezione dei(Gdpr). L’accusa sostiene che il social network, fondato dalla società cinese ByteDance, avrebbeintenzionalmente le norme sulla protezione dei, prendendo le informazionideisenza preavviso, trasparenza o il necessario consenso. Si sostiene inoltre che i ...

Obiettivo della causa è ottenere un risarcimento potenzialmente da diversi miliardi di sterline per milioni di bambini ...TikTok finisce ancora nel mirino. L'ex commissario dei bambini per l'Inghilterra, Anne Longfield, ha intrapreso una battaglia legale contro il social network per il modo in cui raccoglie e utilizza i ...