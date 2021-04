Tg Politico Parlamentare, edizione del 21 aprile 2021 (Di mercoledì 21 aprile 2021) E’ braccio di ferro sul coprifuoco tra palazzo Chigi e le regioni. Ma anche all’interno della maggioranza che appoggia Draghi, con il centrodestra che spinge per allentare il divieto in vigore dalle 22 alle 5. Governatori di diverso segno politico insistono con l’esecutivo affinché accorci il coprifuoco, almeno dalle 23. “E’ una proposta di buonsenso”, ribadisce Matteo Salvini, che chiede a Draghi di intervenire già nel decreto in discussione. Anche il governatore dell’Emilia-Romagna, il democratico Stefano Bonaccini, si dice d’accordo. “L’orario rimarrà quello delle 22”, fa muro il ministro Stefano Patuanelli. Palazzo Chigi fa trapelare che allentare una misura come il coprifuoco “sarebbe un cedimento molto grave”. Intanto, sono in distribuzione un milione e mezzo di dosi del vaccino Pfizer. Mentre l’Aifa consiglia la somministrazione del Johnson & Johnson agli over 60. UNA CARTA VERDE PER SPOSTARSI Leggi su dire (Di mercoledì 21 aprile 2021) E’ braccio di ferro sul coprifuoco tra palazzo Chigi e le regioni. Ma anche all’interno della maggioranza che appoggia Draghi, con il centrodestra che spinge per allentare il divieto in vigore dalle 22 alle 5. Governatori di diverso segno politico insistono con l’esecutivo affinché accorci il coprifuoco, almeno dalle 23. “E’ una proposta di buonsenso”, ribadisce Matteo Salvini, che chiede a Draghi di intervenire già nel decreto in discussione. Anche il governatore dell’Emilia-Romagna, il democratico Stefano Bonaccini, si dice d’accordo. “L’orario rimarrà quello delle 22”, fa muro il ministro Stefano Patuanelli. Palazzo Chigi fa trapelare che allentare una misura come il coprifuoco “sarebbe un cedimento molto grave”. Intanto, sono in distribuzione un milione e mezzo di dosi del vaccino Pfizer. Mentre l’Aifa consiglia la somministrazione del Johnson & Johnson agli over 60. UNA CARTA VERDE PER SPOSTARSI

