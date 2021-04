Tg Cinema, edizione del 21 aprile 2021 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Quest’anno il Natale si festeggerà con la famiglia aristocratica inglese dei Crawley. Dopo l’enorme successo delle sei stagioni della serie tv britannica e del film evento, ‘Downton Abbey’ tornerà al cinema a dicembre con ‘Downton Abbey 2’. Confermati Julian Fellowes alla sceneggiatura e i protagonisti principali Hugh Bonneville, Jim Carter, Laura Carmichael, Michelle Dockery e Maggie Smith. Tra le new entry nel cast ci saranno Hugh Dancy, Laura Haddock, Nathalie Baye e Dominic West. ‘ANNETTE’ DI LEOS CARAX APRE IL FESTIVAL DI CANNES Leggi su dire (Di mercoledì 21 aprile 2021) Quest’anno il Natale si festeggerà con la famiglia aristocratica inglese dei Crawley. Dopo l’enorme successo delle sei stagioni della serie tv britannica e del film evento, ‘Downton Abbey’ tornerà al cinema a dicembre con ‘Downton Abbey 2’. Confermati Julian Fellowes alla sceneggiatura e i protagonisti principali Hugh Bonneville, Jim Carter, Laura Carmichael, Michelle Dockery e Maggie Smith. Tra le new entry nel cast ci saranno Hugh Dancy, Laura Haddock, Nathalie Baye e Dominic West. ‘ANNETTE’ DI LEOS CARAX APRE IL FESTIVAL DI CANNES

