Terremoto oggi in Puglia | scossa sismica in mare davanti a Brindisi

(Di mercoledì 21 aprile 2021), in. Intorno alle 8 di, mercoledì 21 aprile 2021, si è verificata unadiinalle coste della città salentina, nel tratto diAdriatico trae Albania. L’epicentro è stato individuato sul fondale marino non lontano dalla costa, circa 20 chilometri da. L’Adriatico centro meridionale è stato teatro di un lungo sciame di scosse sismiche, ma con epicentri ben più a nord di quello registrato per ildi. Si tratta infatti di terremoti non collegati a quello odierno.: i dettagli ...

Ore 8.10 di quest'(mercoledì 21 aprile): scossa dial largo di Apani, costa settentrionale di Brindisi, a una profondità di 11 chilometri e per una magnitudo. Il sisma è stato avvertito nelle zone ...Taipei, 21 apr 09:58 - Altre due scosse disono state avvertitenella contea di Hualien, nella parte orientale dell'isola di Taiwan, secondo l'Ufficio...Terremoto oggi a Brindisi, in Puglia. Intorno alle 8 di oggi, mercoledì 21 aprile 2021, si è verificata una scossa di terremoto in mare davanti alle coste della città salentina, nel tratto di ...