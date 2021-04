Terremoto nel campionato di Serie D, aperta un’indagine per partite truccate: 8 squadre nei guai (Di mercoledì 21 aprile 2021) Un vero e proprio Terremoto nel campionato di Serie D che potrebbe portare pesantissime conseguenza anche dal punto di vista della classifica: nel mirino sono finite alcune partite considerate truccate. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ il Procuratore Federale ha informato alcune società del raggruppamento meridionale ed alcuni tesserati su indagini su presunte gare truccate. Si tratta di un fascicolo di 32 pagine che ha come oggetto la “Trasmissione atti da parte della Procura della Repubblica di Enna in ordine a condotte di presunto illecito sportivo poste in essere da tesserati di società partecipanti al campionato di Serie D 2019-20 (Girone I)”, tra i coinvolti anche dirigenti, allenatori, calciatori. Le squadre nel ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 21 aprile 2021) Un vero e proprioneldiD che potrebbe portare pesantissime conseguenza anche dal punto di vista della classifica: nel mirino sono finite alcuneconsiderate. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ il Procuratore Federale ha informato alcune società del raggruppamento meridionale ed alcuni tesserati su indagini su presunte gare. Si tratta di un fascicolo di 32 pagine che ha come oggetto la “Trasmissione atti da parte della Procura della Repubblica di Enna in ordine a condotte di presunto illecito sportivo poste in essere da tesserati di società partecipanti aldiD 2019-20 (Girone I)”, tra i coinvolti anche dirigenti, allenatori, calciatori. Lenel ...

